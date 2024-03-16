В Белом доме заявили о беспокойстве из-за ядерной риторики России
Белый дом: позиция Путина и Лаврова по ядерному оружию вызывает беспокойство
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ядерная риторика России, в том числе главы государства Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Белого дома заявил, что американские власти очень внимательно следят за российскими ядерными силами.
В феврале Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.
В декабре прошлого года глава государства сообщил, что российская ядерная триада на 95 процентов состоит из современного оружия.