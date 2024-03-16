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02:20, 16 марта 2024Мир

В Белом доме заявили о беспокойстве из-за ядерной риторики России

Белый дом: позиция Путина и Лаврова по ядерному оружию вызывает беспокойство
Джона Кирби

Джона Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ядерная риторика России, в том числе главы государства Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Белого дома заявил, что американские власти очень внимательно следят за российскими ядерными силами.

В феврале Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

В декабре прошлого года глава государства сообщил, что российская ядерная триада на 95 процентов состоит из современного оружия.

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      Марина Совина
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