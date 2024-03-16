В Бердянске сработало самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало в городе Бердянск Запорожской области. Информации о жертвах нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что сдетонировало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования и правоохранительные органы.

16 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали атаковать социальные объекты и избирательные участки на левом берегу Днепра. Политик уточнил, что российским военным удалось предотвратить нападение с помощью подпольщиков. Военнослужащие уничтожили позиции украинской армии.

Ранее ВСУ сбросили взрывное устройство у избирательного участка в Запорожской области. Украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотного аппарата буквально в пяти-шести метрах от здания Дома культуры.