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15:42, 16 марта 2024Мир

В Британии признали виновным изнасиловавшего 15-летнюю девушку в воде мужчину

В Британии суд обвинил мужчину в изнасиловании 15-летней девушки в воде

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Великобритании суд присяжных признал виновным 20-летнего Габриэля Мариноайку в том, что он изнасиловал 15-летнюю девушку в море. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в июле 2018 года на популярном британском курорте Борнмут на берегу Ла-Манша. Девушка вместе с друзьями играла в мяч в воде. Позднее ее спутники вернулись на пляж, а 15-летняя пострадавшая осталась в воде. Тогда к ней приблизился Мариноайка.

Он заговорил с девушкой, спросив ее имя и возраст, и сам представился ненастоящим именем. После этого он потянул девушку дальше в воду в более глубокое место, несмотря на ее сопротивления. Далее он предложил ей заняться сексом, но девушка отказалась.

По данным суда, мужчина тем не менее совершил с ней сексуальные действия. Он насиловал пострадавшую, пока к ним не приблизились другие люди. Сам же Мариноайка утверждал, что девушка добровольно вступила с ним в интимную связь.

Сообщается, что Мариноайка был арестован через 11 месяцев после того, как на купальнике девушки обнаружили следы его ДНК. В пятницу, 15 марта, присяжные признали его виновным в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что 38-летний россиянин изнасиловал 15-летнюю дочь его знакомых в лесу. Он получил наказание в виде 12,5 года колонии строгого режима.

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