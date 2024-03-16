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21:12, 16 марта 2024Мир

В Британии раскрыли судьбу переданных Украине французских гаубиц CAESAR

Аналитик Меркурис: войска РФ регулярно ликвидируют гаубицы CAESAR на Украине

Фото: Michael Brochstein / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала раскрыл судьбу переданных Украине французских гаубиц CAESAR. По его словам, российские войска регулярно ликвидируют эти вооружения.

«Каждый день поступают сообщения о том, что все больше и больше таких установок уничтожаются россиянами на передовой», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что Франция поставила Киеву существенное количество гаубиц CAESAR, однако недавно поступили сообщения об уничтожении еще двух единиц.

По мнению аналитика, это свидетельствует о том, что Парижу не удастся собрать полноценный экспедиционный корпус, который позволил бы Украине переломить ход боевых действий.

Ранее Меркурис заявил, что российская армия уничтожила зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) передала Германия. По словам эксперта, Россия начала охоту на военную технику ВСУ.

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      Марина Совина
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