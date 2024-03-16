В Британии заявили об уязвимости самолета главы Минобороны страны

ITV: на самолете главы Минобороны Британии нет средств противодействия глушилкам

Самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Об этом сообщает телеканал ITV.

14 марта газета The Times сообщила, что борт главы Минобороны Британии якобы был лишен спутниковой связи российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время перелета из Польши.

Согласно имеющейся у ITV информации, самолет не был оснащен системой противодействия средствам РЭБ из-за решения сократить военные расходы. Ответственность за это телеканал возложил на бывшего главу британского правительства Бориса Джонсона.

Ранее Шэппс прибыл в Киев, где встретился с руководством страны.