В ДНР задержали подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой

Полиция задержала в ДНР подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой

Полиция задержала в Донецкой народной республике (ДНР) подозреваемого в нападении на участника специальной военной операции (СВО) под Тулой, об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тульской области.

Следователи уточнили, что инцидент произошел 23 февраля в городе Алексин. 26-летний местный житель выстрелил в воздух из пистолета. Ставший свидетелем хулиганства 33-летний участник СВО, приехавший в отпуск, призвал мужчину убрать оружие, но в ходе потасовки был ранен в живот.

Он был доставлен в больницу, а нападавший скрылся. Он также попытался выстрелить в местных жителей, которые хотели его задержать, но тем удалось увернуться, они не пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

«Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области. В ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения», — заявили в Следственном комитете.

26 февраля в управлении МВД по Тульской области сообщили «Ленте.ру» о том, что полицейские ищут 26-летнего жителя Алексина, который устроил стрельбу около кафе и ранил человека.

