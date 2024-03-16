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15:22, 16 марта 2024Россия

В ДТП с участием двух фур и микроавтобуса произошло в Омской области

Шесть человек не пережили ДТП с двумя фурами и микроавтобусом в Омской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Шесть человек не пережили столкновение двух фур и микроавтобуса в Омской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

ДТП произошло в районе 565-го километра автодороги ТюменьОмск. По данным следственного управления СК России по региону, причиной аварии мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге на Кантемировской улице.

Пожилая горожанка пересекала дорогу в неположенном месте. От удара женщину отбросило на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль Volkswagen Jetta. А затем в машину сзади врезался Renault Fluence. Прибывшие медики не смогли спасти российскую пенсионерку.

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      Анастасия Астахова
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