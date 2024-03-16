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06:28, 16 марта 2024Россия

В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт объявил о ракетной опасности в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — подчеркнул он.

Утром в пятницу, 15 марта, над Белгородской областью перехватили семь снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Тогда в регионе действовал сигнал ракетной опасности, который отменили спустя 13 минут. В Министерстве обороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Марина Совина
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