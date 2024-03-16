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19:35, 16 марта 2024Россия

В Ленинградской области потушили Вечный огонь

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту тушения Вечного огня

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В городе Кириши Ленинградской области полиция начала расследование по факту тушения Вечного огня на мемориале «Памяти павших». Об этом сообщается на официальном сайте СУСК РФ по региону.

«По данным следствия, вечером 15 марта 2024 года неустановленное лицо осквернило мемориал "Памяти павших" в городе Кириши, погасив пламя Вечного огня», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Калининграде суд отправил под домашний арест жителя Екатеринбурга и жительницу Ижевска, которые обвиняются в осквернении воинского мемориала.

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      Анастасия Астахова
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