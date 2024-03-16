В МИД объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина нехваткой лекарств в США

Захарова объяснила оскорбления Байдена в адрес Путина нехваткой лекарств в США

Президент США Джо Байден грубо высказывается в адрес российского лидера Владимира Путина из-за нехватки лекарств в Белом доме. Так оскорбления в адрес главы России объяснила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — подчеркнула она.

Ранее американский лидер во время праздничного обеда в Ирландии, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине, оскорбил Путина. Скандальное заявление глава Белого дома сделал, когда выразил мнение, что большинство конгрессменов якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Киева. Политик назвал российского коллегу «бандитом».