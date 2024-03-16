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03:45, 16 марта 2024Мир

В Колумбии оценили возможность передачи российской военной техники Украине

В Колумбии оценили возможность передачи российской военной техники Киеву

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Передача российской военной техники из Колумбии маловероятна на текущий момент. Об этом рассказал представитель корпорации «Ростех» в Колумбии Станислав Кудрявцев, пишут «Известия».

«Представители США предложили стране финансовую помощь в обмен на российские вертолеты типа Ми-17», — отметил он.

При этом в соответствии с внутренним законодательством Колумбии, российские вертолеты не могут быть проданы или пожертвованы в третьи страны, уточнил Кудрявцев.

По его словам, колумбийские власти проинформированы, что на основании условий, которые прописаны в сертификатах конечного пользователя, передача российской военной техники в третьи страны без согласования с Москвой недопустима.

В феврале президент Колумбии Густаво Петро рассказал, что его страна готова оказать помощь в урегулировании конфликта на Украине. Однако государство не станет поставлять оружие Киеву. При этом в прошлом году Петро призывал к проведению международной конференции под эгидой ООН, посвященной прекращению украинского конфликта.

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      Марина Совина
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