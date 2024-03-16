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23:19, 16 марта 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского оценили вероятность отправки иностранных военных на Украину

Жовква: речь об отправке иностранных военных на Украину в данный момент не идет

Фото: Unsplash.com

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква оценил вероятность отправки иностранных военных на территорию республики. Его слова приводит «Страна.ua». Чиновник отметил, что в данный момент речь об этом не идет, поскольку необходимо соответствующее решение.

«Мы на сегодняшний день не говорим о вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины. По одной простой причине — для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО», — сказал Жовква.

Он напомнил, что Украина не является членом Североатлантического альянса. Однако, если Россия продолжит продвижение, то придется принимать коллегиальное решение стран-участниц блока, добавил замглавы офиса Зеленского. Речь идет об угрозе нападения на страны НАТО, уточнил он.

О возможной отправке иностранных военных на Украину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако поддержки эта инициатива не встретила. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не отправит свои войска на Украину, так как это может привести к прямому столкновению НАТО и России.

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      Марина Совина
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