Мурадов: отказ от вступления в НАТО может сохранить Украину как государство

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что в случае вступления Украины в НАТО страну ждет распад на отдельные территории. Последствия возможного вступления Украины в Североатлантический альянс он назвал в беседе с РИА Новости.

По его словам, курс на единство русского и украинского народов является «единственным реальным путем к сохранению украинской государственности».

Мурадов также заявил, что Украина как легитимное государство перестала существовать еще в феврале 2014 года. По его словам, тогда «в результате антиконституционного вооруженного переворота националистические и неонацистские формирования свергли законную власть в стране».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял отказ Украине в членстве в альянсе из-за ведения боевых действий. По его словам, страна станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Самое важное, что на саммите Украина приблизилась к этой цели, отметил Столтенберг.