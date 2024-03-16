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06:07, 16 марта 2024Россия

В России назвали последствия возможного вступления Украины в НАТО

Мурадов: отказ от вступления в НАТО может сохранить Украину как государство

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что в случае вступления Украины в НАТО страну ждет распад на отдельные территории. Последствия возможного вступления Украины в Североатлантический альянс он назвал в беседе с РИА Новости.

По его словам, курс на единство русского и украинского народов является «единственным реальным путем к сохранению украинской государственности».

Мурадов также заявил, что Украина как легитимное государство перестала существовать еще в феврале 2014 года. По его словам, тогда «в результате антиконституционного вооруженного переворота националистические и неонацистские формирования свергли законную власть в стране».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял отказ Украине в членстве в альянсе из-за ведения боевых действий. По его словам, страна станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Самое важное, что на саммите Украина приблизилась к этой цели, отметил Столтенберг.

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      Марина Совина
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