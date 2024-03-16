В России согласились со словами журналиста из США о переговорах Москвы и Киева

Сенатор Карасин согласился с мнением аналитика Эколса о переговорах РФ и Украины

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин согласился с мнением американского журналиста Коннора Эколса о необходимости Западу подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой. Об этом сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Лично этого журналиста я не знаю, но я полностью разделяю его ход мысли. Было бы очень невредно, если бы в таком же направлении думали некоторые общественно-политические деятели на самой Украине», — заявил Карасин.

Ранее Эколс в своей статье для издания (RS) Responsible Statecraft указал на то, что Западу необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не наступил полный крах.

Аналитик отметил, что на Украине есть серьезные политические и военные проблемы, которые делают победу вооруженных сил страны невозможной. Он также напомнил, что Россия производит больше снарядов, чем страны НАТО могут передать Киеву, и это дает Москве значительное преимущество.