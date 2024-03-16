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14:53, 16 марта 2024Интернет и СМИ

В США Киеву посоветовали начать переговоры до наступления краха Украины

RS: Киеву нужно начать мирные переговоры с Москвой до наступления краха Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Западу необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не наступил полный крах. С таким советом выступил журналист Коннор Эколс в своей статье для издания (RS) Responsible Statecraft.

Эколс выразил мнение, что в настоящий момент западные страны столкнулись с вопросом, который заключается в том, готовы ли они сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это может привести к коллапсу на Украине. «Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже», — отметил он.

Эксперт отметил, что на Украине есть серьезные политические и военные проблемы, которые делают победу Вооруженных сил страны невозможной. Он также указал на основные проблемы этого: нехватку вооружения, провалы в ходе боевых действий, отсутствие помощи США и внутренние политические разногласия.

Автор статьи напомнил, что Россия производит больше снарядов, чем страны НАТО могут передать Киеву, и это дает Москве значительное преимущество. По мнению эксперта, это объясняет, почему комментарии Папы Римского Франциска о конфликте на Украине звучат более реалистично, чем многие заявления лидеров европейских стран.

Ранее колумнист Responsible Statecraft Марк Эпископос отметил, что новый пакет помощи для Киева, который обсуждается в Конгрессе США, не поможет избежать военного краха Вооруженных сил Украины.

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      Екатерина Подвигина
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