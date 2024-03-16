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02:52, 16 марта 2024Мир

В России заявили о срыве плана американцев по захвату Крыма

Депутат Шеремет: крымчане поставили точку в планах США разместить военную базу

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Десять лет назад, когда был проведен Всекрымский референдум и полуостров вошел в состав России, крымчане поставили точку в планах США создать военно-морскую базу в Севастополе. Они сорвали планы американцев захватить Крым, об этом напомнил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По словам депутата, Соединенные Штаты до 2014 года серьезно планировали сделать себе новую военно-морскую базу на территории Севастополя, поскольку им было важно установить полный контроль над Черным морем.

«Но крымчане, проведя референдум, и вернувшись на свою историческую родину в Россию, поставили точку в планах американцев отхватить Крым, выдворить из Севастополя Черноморский флот России и завести туда свои корабли», — заявил Шеремет.

Политик добавил, что во времена, когда полуостров был в составе Украины, суда США свободно заходили в порты Севастополя и Феодосии. В то время только активное сопротивление местного населения не позволило американским военным обосноваться на их территории.

Ранее депутат Госдумы Леонид Бабашов резко высказался о словах президента Франции Эммануэля Макрона относительно международного статуса Крыма. Политик назвал поведение французского лидера вызывающим.

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