Депутат Госдумы Бабашов: мнения Макрона о статусе Крыма никто не спрашивал

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов резко высказался о словах президента Франции Эммануэля Макрона относительно международного статуса Крыма. Слова политика приводит РИА Новости.

Во время интервью французский лидер заявил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только после передачи полуострова под контроль Киева, назвав это возвращением к международно признанным границам.

«Мнения какого-то Макрона по данному поводу никто не спрашивал», — сказал депутат Госдумы. По его словам, в Крыму никому не важно, что думает о принадлежности полуострова президент Пятой республики.

Бабашов назвал вызывающим поведение Макрона, который в последнее время сделал ряд антироссийских заявлений. Политик объяснил это тем, что глава Франции скоро оставит занимаемую должность. «Ему нечего терять, он отсиживает [на посту президента] последний срок», — пояснил депутат Госдумы.

В конце февраля Макрон не исключил отправки солдат стран Евросоюза на Украину. Он отметил, что согласие в ЕС по этому вопросу пока не достигнуто.