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07:36, 16 марта 2024Интернет и СМИ

В США оценили опасность ядерной войны

Военкор Бентли: опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Военный корреспондент из США Рассел Бентли оценил опасность ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, опасность ядерной войны на сегодняшний день выше, чем когда-либо в истории. Бентли также заявил, что политика России по применению ядерного оружия при необходимости выживания очень реальна.

«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин допустил применение ядерного оружия лишь в том случае, если возникнет угроза существованию государства, его суверенности или независимости. Однако, по его словам, применять этот тип вооружений в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было необходимости.

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      Марина Совина
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