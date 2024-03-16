В США оценили опасность ядерной войны

Военкор Бентли: опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории

Военный корреспондент из США Рассел Бентли оценил опасность ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, опасность ядерной войны на сегодняшний день выше, чем когда-либо в истории. Бентли также заявил, что политика России по применению ядерного оружия при необходимости выживания очень реальна.

«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин допустил применение ядерного оружия лишь в том случае, если возникнет угроза существованию государства, его суверенности или независимости. Однако, по его словам, применять этот тип вооружений в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было необходимости.