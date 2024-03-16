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06:09, 16 марта 2024Мир

В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении России

RS: Байден методично выбирает лицемерную внешнюю политику
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пренебрегает международным правом и ведет лицемерную внешнюю политику. На это указал корреспондент издания Responsible Statecraft Блейз Малли.

«Белый дом последовательно преподносит конфликт на Украине так, будто от его исхода зависит будущее демократии в принципе», — указал журналист.

Москву же методично обвиняют в нарушении международного права, отметил он.

Малли обратил внимание на то, что США не предприняли необходимых мер для урегулирования конфликта в Газе. В Вашингтоне не настаивают на прекращении огня в данном регионе. Такой пример стоит рассматривать как пренебрежение к международному праву со стороны Вашингтона.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что посольству России в США поступают провокационные звонки и угрозы. По его словам, диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов..

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      Марина Совина
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