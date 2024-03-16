Bloomberg: в США Boeing 737 потерял часть внешней обшивки

В штате Орегон у самолета Boeing 737 отломалась часть внешней обшивки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Борт United Airlines вылетел из международного аэропорта Сан-Франциско и приземлился в аэропорту Медфорд в штате Орегон. По данным агентства, инспекция после посадки, проведенная авиакомпанией, выявила отсутствующую панель.

Уточняется, что на борту рейса находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа. Авиакомпания пообещала провести расследование инцидента.

Ранее российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) потерял часть двигателя во время полета и попал на видео. Инцидент произошел во время рейса авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Ереван