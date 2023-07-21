Российский SSJ-100 потерял часть двигателя во время полета и попал на видео

Самолет компании «Азимут» потерял часть обшивки двигателя во время полета и попал на видео

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) потерял часть двигателя во время полета и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Baza.

Во время рейса авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Ереван у пассажирского лайнера отвалилась часть обшивки левого двигателя. «Видео, которое может вызвать аэрофобию», — сказано в описании ролика.

После инцидента капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что оторвавшаяся от самолета деталь упала на территории авиагавани.