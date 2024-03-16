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12:17, 16 марта 2024Интернет и СМИ

В США заявили о недостатках переданных Украине истребителей

The National Interest: незначительное число истербителей F-16 не поможет ВСУ

Фото: Florion Goga / Reuters

Незначительное число истребителей F-16, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет им в вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщается в материале журнала The National Interest, выпускаемого в США.

В статье утверждается, что F-16 не будут эффективными по нескольким причинам. «Это подержанные боевые самолеты срок службы которых подходит к концу. Тот факт, что они старые, но при этом их отправляют в интенсивные воздушные бои, не сулит украинцам ничего хорошего», — говорится в материале о недостатке F-16.

Кроме того, Запад передает Украине небольшое количество истребителей. The National Interest утверждает, что из-за этого применение F-16 не будет иметь существенного значения.

Наконец, отмечает журнал, Украине понадобится около пяти лет, чтобы обучить надлежащим образом управлять истребителями. Издание подчеркивает, что к этому времени ход военного конфликта кардинально изменится, а российская армия станет сильнее.

Ранее стало известно, что F-16 после их передаче Украине будут обслуживать в том числе иностранные специалисты. Также отмечалось, что на обучение технических бригад, состоящих только из украинцев, потребуются несколько лет.

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