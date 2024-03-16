В ЦИК оценили явку на выборах по всей России

ЦИК: явка на выборах президента России составила 55,1 % по всей стране

Явка на выборах президента России составила 55,1 процента по всей стране на момент 20:19 по московскому времени, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как отмечает РИА Новости, на выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 составляла 16,55 процента, к 17:00 – 51,9 процента, по итогам обработки 99,83 процента протоколов она превысила 63 процента.

Ранее 16 марта заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев раскрыл, что на момент 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77 процента. Он уточнил, что названные данные учитывали и тех, кто проголосовал дистанционно.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов.

