Названа явка на выборах президента России

Явка на выборах президента России на 16:20 мск составила 51,77%

Общая явка на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на 16:20 составила 51,77 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

«На 16:20 — 51,77 процента (…) вместе с ДЭГ», — отметил Булаев в информцентре ЦИК.

Ранее сообщалось, что порядка четырех миллионов человек проголосовали на выборах президента России в Москве по состоянию на 15:00. Электронно проголосовали около трех миллионов человек, бумажный бюллетень предпочли почти миллион избирателей.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Избиратели могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. Голосование завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.