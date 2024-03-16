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16:50, 16 марта 2024Россия

Названа явка на выборах президента России

Явка на выборах президента России на 16:20 мск составила 51,77%
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВ России выбирают президента

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Общая явка на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на 16:20 составила 51,77 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

«На 16:20 — 51,77 процента (…) вместе с ДЭГ», — отметил Булаев в информцентре ЦИК.

Ранее сообщалось, что порядка четырех миллионов человек проголосовали на выборах президента России в Москве по состоянию на 15:00. Электронно проголосовали около трех миллионов человек, бумажный бюллетень предпочли почти миллион избирателей.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Избиратели могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. Голосование завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.

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