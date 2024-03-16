Минобороны РФ: ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили базу боевиков в Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские военные нанесли удар по боевикам в пятницу, 15 марта. «Уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор», — уточнили в Минобороны.

Кулить добавил, что террористы понесли значительные потери.

Ранее российская авиация нанесла удары по двум местам базирования боевиков в сирийской провинции Идлиб. В результате атаки было ликвидировано более 20 террористов, причастных к обстрелам позиций правительственных сил Сирии.