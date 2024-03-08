Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:52, 8 марта 2024Мир

Российская авиация уничтожила две базы боевиков в Сирии

ЦПВС: авиация РФ уничтожила два места базирования боевиков в сирийском Идлибе

Фото: Globallookpress.com

Российская авиация нанесла удары по двум местам базирования боевиков в сирийской провинции Идлиб, об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударили по базам в районе населенного пункта Басанкуль 5 марта. В результате атаки ликвидировано более 20 террористов, причастных к обстрелам позиций правительственных сил Сирии.

Кулить добавил, что в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано четыре нарушения протоколов воздушного пространства истребителями F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt со стороны возглавляемой США международной коалиции.

3 марта сирийская армия отразила атаку террористов, пытавшихся прорваться на военный объект в Латакии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «В ближайшие 48 часов». Посольство США и МИД Британии предупредили своих граждан в России об угрозе терактов

      Стало известно об ожиданиях Киева от обращения Байдена к Конгрессу

      Российская авиация уничтожила две базы боевиков в Сирии

      На Украине допустили потерю Харькова в 2024 году

      В США рассказали о новых препятствиях для выделения помощи Украине

      В Армении допустили возможность заключить мир с Азербайджаном

      На Украине сообщили о мощных взрывах в Одессе

      Расширение НАТО назвали бесчестной игрой

      Симоньян прокомментировала предупреждения посольств США и Британии о терактах

      В России заявили о минимальных шансах Зеленского остаться президентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше