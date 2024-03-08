Российская авиация уничтожила две базы боевиков в Сирии

ЦПВС: авиация РФ уничтожила два места базирования боевиков в сирийском Идлибе

Российская авиация нанесла удары по двум местам базирования боевиков в сирийской провинции Идлиб, об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударили по базам в районе населенного пункта Басанкуль 5 марта. В результате атаки ликвидировано более 20 террористов, причастных к обстрелам позиций правительственных сил Сирии.

Кулить добавил, что в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано четыре нарушения протоколов воздушного пространства истребителями F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt со стороны возглавляемой США международной коалиции.

3 марта сирийская армия отразила атаку террористов, пытавшихся прорваться на военный объект в Латакии.

