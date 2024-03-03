Сирийская армия отразила атаку террористов на военный объект в Латакии

Сирийская армия отразила атаку террористов, пытавшихся прорваться на военный объект в Латакии. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщает РИА Новости.

Подразделения Вооруженных сил Сирии действовали на севере провинции Латакия. В результате проведенных мероприятий были ликвидированы и ранены большинство террористов. Тела троих боевиков удалось забрать сирийским военнослужащим.

29 февраля российская авиация в Сирии нанесла удар по месту базирования боевиков в провинции Идлиб.

В том же месяце агентство SANA сообщило, что Израиль нанес авиаудары по району Кфар-Суса на юго-западе столицы Сирии Дамаска.