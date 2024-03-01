ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

Кулить: ВКС России 29 февраля ударили по месту базирования боевиков в Идлибе

Российская авиация в Сирии нанесла удар в четверг, 29 февраля, по месту базирования боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить, передает «Интерфакс».

Удар был нанесен в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Идлибе.

Кроме того, авиация возглавляемой США коалиции допустила три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Также за сутки зафиксировано пять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Кулить подчеркнул, что коалиция подобными действиями создает опасные предпосылки авиаинцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Ранее сообщалось, что в 22 регионах России сотрудники ФСБ задержали 49 участников террористической сети, собирающих средства для боевиков Сирии. Задержанные собирали, а потом переводили деньги на нужды действующих в Сирии боевиков. Некоторые из них через интернет распространяли среди мусульман России радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности.