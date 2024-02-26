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11:41, 26 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала 49 участников работающей для боевиков Сирии террористической сети

В 22 регионах ФСБ задержала 49 участников террористической сети

Фото: Антон Новодерсжкин / Коммерсантъ

В 22 регионах России сотрудники ФСБ задержали 49 участников террористической сети, собирающих средства для боевиков Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Следователи возбудили в отношении них уголовное дело.

Задержанные собирали, а потом переводили деньги на нужды действующих в Сирии боевиков. Некоторые из них через интернет распространяли среди мусульман России радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности. Обвиняемые финансировали запрещенную в России международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы за присягу на верность лидеру «Катиба Таухид валь-Джихад».

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