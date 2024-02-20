Россиянин присягнул лидеру террористической организации и попал в колонию

Военный суд приговорил россиянина к 16 годам за сотрудничество с террористами

2-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы за присягу на верность лидеру запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые четыре года осужденный проведет к тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

По версии следствия, мужчина начал общаться с террористами через мессенджер. По просьбе одного из них он купил сим-карту российского оператора, чтобы при помощи нее собирать деньги. Осужденный также присягнул на верность лидеру террористической организации и, желая пройти обучение, получал файлы с правилами обращения с оружием и инструкцию по изготовлению взрывных устройств. Мужчина даже хотел улететь в Сирию и воевать на стороне террористов против правительственных войск, но его задержали.

Ранее в Красноярске суд приговорил к восьми с половиной лет колонии строгого режима двух граждан Таджикистана за финансирование терроризма.