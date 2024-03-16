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13:13, 16 марта 2024Мир

Во Франции оценили организацию президентских выборов в России

Французский политик д`Артаньян: выборы президента в России хорошо организованы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян отметил, что президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке. Его слова приводит РИА Новости.

Приехавший в Донецкую народную республику в качестве международного наблюдателя д`Артаньян указал на то, что избирателям ничего не мешает получить бюллетени, пройти в изолированную кабину, где можно выбрать своего кандидата. По его словам, точно так же это происходит и во Франции.

Кроме того, политик отметил, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках и не получал жалоб от избирателей или местных наблюдателей. «Я бы сказал, если бы заметил что-то. Я избирался 40 лет, был членом Европарламента и французского Сената. Так что я знаю, что такое выборы», — сказал он.

Ранее 15 марта ЦИК представил данные о голосовании на выборах президента России за рубежом. По словам члена ЦИК Павла Андреева, досрочно за пределами РФ проголосовал 62 791 человек.

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      Екатерина Подвигина
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