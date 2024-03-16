Сенатор Кастюкевич: военные ВСУ не знают, за что воюют

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) признаются, что не понимают цели войны. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает «РИА Новости».

«Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют», — рассказал чиновник. Он отметил, что оказавшись вдалеке от «зомбирования киевской пропаганды», военные становятся не способны ответить на вопрос о том, какие идеалы они отстаивали.

Ранее журналисты американского журнала The National Interest заявили, что переданные НАТО Украине истребители F-16 не помогут стране в конфликте с Россией по нескольким причинам. В том числе потому, что срок службы самолетов подходит к концу.