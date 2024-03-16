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18:24, 16 марта 2024Культура

Волочкова рассказала о сломавших ей дверь на спектакле поклонниках

Волочкова рассказала, что поклонники сломали ей дверь во время спектакля

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих поклонниках, которые сломали дверь театра «Золотое кольцо» на ее спектакле «Одержимость». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка объяснила, что инцидент произошел из-за большого количества желающих попасть на ее постановку, а также отметила, что не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией.

«Но это очень священный театр "Золотое кольцо". И к завтрашнему дню эти двери будут восстановлены. Главное. Вам понравилось шоу? Это вопрос к тем, кто присутствовал. Придется повторить на бис», — поведала Волочкова, извинившись перед поклонниками, которым не удалось попасть на спектакль.

Ранее Анастасия Волочкова связала пожар в здании «Известия холл» в центре Москвы с успехом своего шоу. 25 февраля в концертном зале «Известия холл» Волочкова планировала выступить со своим шоу. Артистка предположила, что здание могли поджечь, чтобы подставить ее. Таким образом, по мнению танцовщицы, злоумышленники смогли бы лишить ее «красоты и таланта, который она несет в массы».

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      Анастасия Астахова
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