Врач раскрыла опасность привычки «отоспаться» в выходные за всю неделю

Врач Алексеева: длительный сон в выходные приведет к проблемам со здоровьем

Длительный сон в выходные может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем. Такую опасность привычки «отоспаться» в нерабочие дни раскрыла врач общей практики Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, человек, который пытается «отоспаться» за всю неделю, поздно встает в воскресенье, а затем также поздно ложится, чтобы встать в понедельник на работу по будильнику. Это приводит к нарушению гигиены сны, что, в свою очередь, вызывает бессонницу и некоторые психические проблемы, так как мозг и нервная система испытывают сильный стресс.

В разговоре с изданием эксперт порекомендовала ложиться спать пораньше, чтобы лучше высыпаться, и подготовить для этого «правильную» обстановку — без телефонов, телевизоров и постороннего шума.

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