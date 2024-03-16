ВСУ атаковали Россию беспилотником с реактивным двигателем

Глава Брянской области Богомаз: беспилотник Ту-141 сбит в небе над регионом

Реактивный беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Дрон был запущен со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет о советском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) Ту-141 «Стриж», уточнил губернатор. Он был уничтожен при попытке вторгнуться в российское воздушное пространство утром 16 марта в районе населенного пункта Стародуб.

В результате падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений также не последовало.

Дальность полета БПЛА «Стриж» составляет от 300 до 1500 километров. Беспилотник был разработан для осуществления разведки в глубоком тылу противника. На Украине доставшиеся стране после распада СССР «Стрижи» модифицируют в ударные версии, а также устанавливают на БПЛА систему наведения по координатам GPS. Летом 2023 года такой беспилотник взорвался в Крыму.