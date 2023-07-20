Появилась информация о модели взорвавшегося в Крыму беспилотника

SHOT: на месте взрыва в крымском Раздольном нашли фрагменты советского БПЛА Ту-141

На месте взрыва в крымском Раздольном нашли фрагменты советского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, фрагменты именно этого беспилотника лежат в поселке.

На Украине советские БПЛА переделывают в дроны-камикадзе: фюзеляжи аппаратов начиняют взрывчаткой и устанавливают на них дополнительные топливные баки. После переоборудования дальность полета «Стрижей» увеличивается до тысячи километров.

Это не первое применение советских беспилотников Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по российской территории. Так, в начале июня еще один Ту-141 был сбит в Калужской области. Обломки другого «Стрижа» более чем за два месяца до этого обнаружили в Тульской области.