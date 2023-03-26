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18:56, 26 марта 2023Россия

На месте взрыва в Тульской области обнаружили обломки украинского дрона

На месте взрыва в Киреевске обнаружен украинский БПЛА Ту-141 «Стриж»
СюжетВзрывы в Тульской области

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Следователи обнаружили обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на месте взрыва в городе Киреевске Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По официальным данным, дрон относится к типу Ту-141 «Стриж». Также источник в экстренных службах уточнял, что беспилотник был начинен взрывчаткой.

Ранее стало известно, что в Тульской области на улице города Киреевска произошел взрыв. На данный момент известно о трех пострадавших.

Предварительной причиной взрыва в Киреевске Тульской области названо падение беспилотного летательного аппарата. Представитель экстренных служб заявил, что упавший беспилотник нес боеприпас. Других деталей случившегося собеседник не привел.

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Варвара Кошечкина
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