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22:43, 16 марта 2024Мир

В Германии призвали ввести в школах подготовку на случай войны

Министр образования ФРГ призвала ввести в школах подготовку по обороне

Фото: Unsplash

Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (партия СвДП) заявила, что в школах следует проводить для учащихся занятия по гражданской обороне на случай войны. Ее слова приводит медиагруппа Funke.

По мнению министра, общество должно быть подготовлено к кризисам — «от пандемии до стихийных бедствий и войны». Поэтому она призвала ввести в школах подготовку по обороне, поскольку она обладает огромным значением. Штарк-Ватцингер добавила, подобные уроки укрепят жизнестойкость Германии.

Штарк-Ватцингер напомнила об опыте Великобритании, в школах которой проводят обучение по ликвидации последствий стихийных бедствий. По ее мнению, Германия могла бы ввести соответствующую практику.

«Молодые люди должны знать об угрозах свободе и уметь справляться с ними. Это не должно быть отдельным школьным предметом, но должно стать частью учебной программы», — отметила она.

Ранее в Германии выступили за начало мирных переговоров России и Украины. Об этом высказались депутаты бундестага фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт»).

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      Марина Совина
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