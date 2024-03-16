Мурадов: карьера Зеленского закончится трибуналом из-за военных преступлений

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского должна закончиться трибуналом, поскольку он совершил военные преступления против своего народа. Такое мнение высказал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

«Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна. Тот ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанес украинскому народу, не сравним ни с чем», — объяснил свое требование Мурадов.

Постпред считает, что граждане Украины также начинают осознавать происходящее, об этом свидетельствуют результаты опросов, согласно которым, уровень поддержки действующего украинского лидера народом стремительно снижается. Мурадов указывает, что в этом кроется причина, почему Зеленский категорически отказывается от проведения выборов президента в республике весной 2024 года.

«Не говоря уже о тех преступлениях и зверствах, которые регулярно совершаются по его приказам против мирного населения. Зеленский в первую очередь является военным преступником, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом», — заключил Георгий Мурадов.

Ранее Зеленского уличили в чистке рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений бунта. По словам главы движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские командиры ненавидят политика, отдающего «идиотские» приказы и посылающего бойцов на убой.