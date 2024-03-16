Жена Петросяна высказалась о рождении второго ребенка

Жена Петросяна Брухунова заявила, что их дочь родилась в прошлом году

Татьяна Брухунова, жена российского юмориста Евгения Петросяна, высказалась о рождении второго ребенка. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она подтвердила, что они с Петросяном вновь стали родителями.

Брухунова поблагодарила всех, кто поздравил ее с рождением ребенка. «Я не буду лукавить, не скажу вам сразу, что дочь родилась на днях. Это неправда. Дочь родилась в прошлом году», — раскрыла жена Петросяна.

Она также пообещала, что поделится более подробной информацией о случившемся, когда будет готова к этому.

Петросяна и Брухунову заподозрили в рождении второго ребенка ранее в марте. Супруга юмориста опубликовала фото, на котором были запечатлены Петросян, сама Брухунова и их сын Ваган. При этом жена артиста держала на руках маленького ребенка. Брухунова поставила лайки многочисленным комментариям, в которых пару поздравляли с пополнением.

