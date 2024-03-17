13-летняя российская школьница подожгла скатерть на избирательном участке

Shot: в Краснодаре школьница подожгла скатерть на избирательном участке

В Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, с российской семиклассницей начали общаться сотрудники полиции. Как выяснил Shot, девочка накануне днем пришла на участок в школе № 108 в Новознаменском с розжигом и спичками.

Она успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии. Возгорание удалось быстро потушить. Бюллетени не были повреждены, участок продолжил работу в штатном режиме.

В прошлом школьница на учете в полиции не состояла.

15 марта сообщалось, что в Москве задержали женщину, поджегшую будку для голосования на участке в Марьино.

Инцидент произошел на участке на улице Верхние Поля. Горожанка подожгла воспламеняющуюся жидкость и бросила в будку для голосования. Женщину задержали, пламя потушили.