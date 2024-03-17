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17:08, 17 марта 2024Мир

Белый дом обеспокоился сокращением запасов вооружений из-за Украины

Белый дом обеспокоился сокращением запасов вооружений США из-за помощи ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоилась сокращением запасов американских вооружений из-за поставок военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ABC.

Во время интервью представителю Белого дома задали вопрос о том, обеспокоены ли представители президента США поставками вооружений Киеву, и не думают ли приближенные президента Байдена о сокращении собственных запасов вооружения на фоне помощи Украине. «Да, это вызывает беспокойство. Мы еще не достигли той стадии, когда наша национальная безопасность и наши планы по проведению операций окажутся под угрозой. Однако это тот вопрос, от которого нельзя отвлекаться», — отметил Кирби.

Ранее Кирби заявил, что ядерная риторика России, в том числе президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызывает беспокойство. Он отметил, что США «внимательно следят» за российскими ядерными силами.

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      Лина Пивоварова
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