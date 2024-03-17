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00:35, 18 марта 2024Мир

В США сообщили о раздражении Байдена на своих помощников из-за ограничений

NBC: Байден раздражен своими помощниками из-за накладываемых на него ограничений

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден раздражен сотрудниками своего штаба из-за накладываемых на него ограничений во избежание провала на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает NBC News.

Как стало известно телеканалу, помощники американского лидера стремятся свести к минимуму вероятность казусов. По их мнению, если Байден хочет одержать победу над экс-президентом страны Дональдом Трампом, то ему следует придерживаться стратегии избирательной кампании и не отступать от нее. Источник телеканала рассказал, что это вызвало недовольство главы Белого дома, который стремится чаще общаться с избирателями и «вести борьбу непосредственно с Трампом».

Ранее сообщалось, что Джо Байден занял 14-ю строчку в рейтинге лучших американских лидеров. Согласно опросу ученых, проведенному ко Дню президентов, его главным достижением стала победа над предшественником на выборах.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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