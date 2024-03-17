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15:47, 17 марта 2024Россия

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 миллионов человек

Свыше 5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Свыше пяти миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента России по состоянию на 15:00 воскресенья, 17 марта, сообщила журналистам агентства «Москва» председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Всего, по ее словам, было выдано 5 013 661 бюллетень, из них в ДЭГ — 3 515 605, на бумаге — 1 498 056.

По состоянию на 10:25 17 марта в Москве проголосовали более 4,3 миллиона человек.

Выборы президента РФ впервые в истории страны проходят три дня подряд, с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, и жители других регионов, которые оформили заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве заранее.

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      Анастасия Алимпиева
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