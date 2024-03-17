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22:02, 17 марта 2024Россия

Даванков признал победу Путина на выборах

Даванков назвал Владимира Путина несомненным победителем на выборах

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков фактически признал свое поражение на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — заявил Даванков журналистам.

Трехдневные выборы президента России завершились 17 марта в 21:00. По данным ВЦИОМ, побеждает Владимир Путин с результатом 87 процентов. Даванков — на втором месте с 4,2 процента голосов.

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