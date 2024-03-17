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07:06, 17 марта 2024Мир

Немецкого журналиста впечатлили изменения в Запорожской области

Немецкого журналиста впечатлили новые дороги в Запорожской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Немецкий журналист Томас Репер, приехавший на президентские выборы в Запорожскую область как наблюдатель, был впечатлен произошедшими за два года изменениями в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, голосование проходит гладко. Как рассказал иностранец, он был в Мелитополе в марте 2022 года.

Журналист указал на изменения в Запорожской области, особенно строительство дорог. По его словам, сделаны сотни километров новых дорог. «Это впечатляет, что происходит, и не только здесь, в Запорожской области, но и в Донецкой народной республике (ДНР), в Мариуполе. То, как стараются, делают — это впечатляет», — подчеркнул Репер.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через территорию региона.

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      Марина Совина
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