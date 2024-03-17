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17:05, 17 марта 2024Россия

Дружинник в российском регионе сбил украинский дрон из охотничьего ружья

Губернатор Старовойт: курский дружинник сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Фото: Unsplash

В Курской области дружинник сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что поступок мужчины заслуживает награды. «Благодарю всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности, а жителей приграничных районов — за стойкость и выдержку!» — написал Старовойт.

Других подробностей о дружиннике курский губернатор не привел.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники силовых структур задержали украинского агента, запускавшего беспилотники около военных объектов.

Предположительно, россиянин связывался с представителями украинских спецслужб и одной из националистических террористических организаций. Сначала он выполнял проверочные задания, которые снимал на фото и видео, а потом должен был собрать и запустить беспилотник, чтобы запутать систему противовоздушной обороны.

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      Анна Щербакова
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