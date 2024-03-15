Задержание запускавшего БПЛА у военных объектов россиянина попало на видео

В Москве ФСБ задержала агента ВСУ, запускавшего дроны около военных объектов

Задержание запускавшего беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у военных объектов в Москве агента Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Соответствующей видеозаписью поделились РИА Новости.

На кадрах видно, как спецназ врывает в дом завербованного агента, скручивает его и надевает наручники. После этого задержанный рассказал, как его завербовали и что он работал на легион «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен). Так же он рассказал о конкретном месте схрона, где находились компоненты для создания дрона. Возбуждено уголовное дело

По данным ФСБ, мужчина связывался с представителями украинских спецслужб и одной из националистических террористических организаций. Его работа состояла из нескольких этапов. Сначала он выполнял проверочные задания, которые снимал на фото и видео, а потом он должен был собрать и запустить беспилотник, чтобы запутать систему противовоздушной обороны.