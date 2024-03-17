Электричка попала под обстрел в российском регионе

«Е1.RU»: в Екатеринбурге электричка попала под обстрел

Электричка попала под обстрел на станции «Чапаевская» в Екатеринбурге вечером в субботу, 16 марта, сообщает издание «Е1.RU». На другой станции — «Лечебный» — ожидающих транспорт людей из-за этого попросили ехать в электричке пригнувшись.

«На остановке "Лечебный" пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на "Чапаевской" расстреляли два вагона предыдущего поезда», — сообщила собеседница издания, передав слова брата, который был очевидцем ситуации.

При этом официальных комментариев от правоохранителей на эту тему пока не поступало.

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