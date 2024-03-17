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14:13, 17 марта 2024Россия

Электричка попала под обстрел в российском регионе

«Е1.RU»: в Екатеринбурге электричка попала под обстрел

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Электричка попала под обстрел на станции «Чапаевская» в Екатеринбурге вечером в субботу, 16 марта, сообщает издание «Е1.RU». На другой станции — «Лечебный» — ожидающих транспорт людей из-за этого попросили ехать в электричке пригнувшись.

«На остановке "Лечебный" пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на "Чапаевской" расстреляли два вагона предыдущего поезда», — сообщила собеседница издания, передав слова брата, который был очевидцем ситуации.

При этом официальных комментариев от правоохранителей на эту тему пока не поступало.

Ранее житель Дагестана, будучи недовольным приговором суда водителю, сбившему его сына в прошлом году, выстрелил в осужденного.

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      Анастасия Алимпиева
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