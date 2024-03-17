Еще семь дронов сбили в небе над российским регионом

Минобороны России: в небе над Белгородской областью сбиты семь украинских дронов

В небе над Белгородской областью сбиты семь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По сообщению военных, беспилотники были направлены для совершения террористических атак. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить (...) атаку c применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в Минобороны.

На фоне попыток Украины нанести удар по региону, в Белгородской области дважды за сегодня, 17 марта, объявляли сигнал ракетной опасности.

Кроме того, Минобороны сообщало о попытках украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в населенный пункт Козинка под Белгородом. Попытки прорыва были пресечены.